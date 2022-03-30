Премии победителям первенства России по вольной борьбе

В «Триумфе» состоялась пресс-конференция по итогам первенства России по вольной борьбе. 1-й вице-президент Федерации спортивной борьбы РС(Я) Виктор Лебедев вручил сертификаты на 100 000 рублей чемпиону Станиславу Свинобоеву, его тренеру Василию Уварову — 25 000 рублей, первому тренеру Николаю Сивцеву 15 000 рублей, передает Спорт Якутии.

Серебряному призеру Льву Павлову положены 70 000 рублей, тренеру Николаю Данилову — 17 000, первому тренеру Семену Павлову — 10 500 рублей.

Директор Центра спортивной подготовки сборных команд Михаил Пахомов вручил денежные премии в размере 50 т.р Станиславу Свинобоеву, тренеру В.П.Уварову 30 т.р. Также премия в размере 30 000 р будет передан и Льву Павлову.

Министерство спорта по физической культуре и спорту республики вручило отличившимся спортсменам грамоты, а тренерам благодарственные письма.

Поздравили и напутственные слова молодому борцу сказали олимпийский чемпион Павел Пинигин, чемпион Азии и участник двух Олимпиад Айаал Лазарев. Старший тренер юниорской сборной Василий Неустроев подвёл итоги первенства в Каспийске.

Виновник мероприятия Станислав Свинобоев выразил благодарность всем, кто помогал в подготовке и сказал, что будет и впредь радовать любителей борьбы высокими результатами