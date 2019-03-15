Виктор Лебедев стал главой «Саханефтегазсбыта» — ранее он чуть не погиб от утечки газа

Сегодня, 15 марта, ушел с поста директор АО «Саханефтегазсбыт» Игорь Никитин.

News.Ykt.Ru стало известно, что исполняющим обязанности директора предприятия назначен двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев.

Напомним, в 2018 году Лебедев был назначен заместителем директора «Саханефтегазсбыта», он курировал вопросы взаимодействия с общественными организациями.

Виктор Лебедев родился в 1988 году в селе Тополиное Томпонского района. В 2014 году окончил Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова по специальности «юрист».

РАНЕЕ В 2012 ГОДУ:

Утром 13 января 2012 года двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев проснулся и почувствовал запах газа в частном жилом доме на Сергеляхском шоссе, где он жил вместе с женой и двумя детьми. Хорошая физическая форма сыграла на руку борцу — он успел открыть окна, сделать звонок медикам и только потом потерял сознание. Медики госпитализировали пострадавших, в настоящее время борец проходит курс лечения, его состояние оценивается как удовлетворительное.