Виктор Лебедев снова не явился в суд. Почему?

29 сентября генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев снова не явился на очередное заседание суда, его защита предъявила справку, что он с 28 числа находится на стационарном лечении в Якутской республиканской клинической больнице.

Об этом News.Ykt.Ru сообщил потерпевший Владимир Стрижак.

«Данная справка вызвала у нас сомнения. По нашему мнению, Лебедев специально срывает судебные заседания под вымышленными предлогами. Нами было заявлено ходатайство об изменении Лебедеву меры пресечения на более строгую в связи с тем, что он препятствует производству по уголовному делу. Суд посчитал данное ходатайство преждевременным и отклонил. Однако со своей стороны суд направит запросы в медицинское учреждение для установления подробных обстоятельств заболевания Лебедева», — говорит Стрижак.

По его словам, уже очевидно, что Лебедев и его защитники затягивают рассмотрение уголовного дела умышленно.

«Защита Лебедева даже заявляет свои ходатайства, ранее уже рассмотренные и не удовлетворенные судом, по „второму кругу“, пользуясь тем, что процессуальный закон им прямо этого не запрещает. Но у меня со стороны это вызывает недоумение. То есть судья выносит отказ в удовлетворении заявленного ими ходатайства, например о признании доказательства недопустимым, а через заседание, в тот редкий случай, когда Лебедев явился в суд и рассмотрение дела продолжается — защита Лебедева заявляет это же ходатайство снова. Приобщаемые защитой Лебедева к материалам дела документы оглашаются ими заметно медленно. Если сравнивать с совершением аналогичных действий другими участниками заседания», — отмечает потерпевший.

Стрижак также добавил, что, по словам адвокатов Лебедева, очередной недуг появился у него на фоне стресса и переживаний, перенесенных им на прошлом судебном заседании.

«Я не понимаю, в чем причина его таких сильных переживаний, если он считает себя невиновным. В среду как раз был запланирован его допрос, в ходе которого он мог рассказать суду, как, по его версии, все произошло в декабре 2019 года», — подчеркнул он.

Напомним, что генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев не в первый раз пропускает заседания суда, ссылаясь на проблемы со здоровьем. В июле он лег в Медцентр, а 30 августа не явился в суд из-за того, что стал контактным лицом с больным COVID-19. Согласно данным на сайте суда, рассмотрение этого уголовного дела переносилось 36 раз, в том числе по неявке подсудимого — девять раз.

Конфликт между Виктором Лебедевым и его подчиненным Владимиром Стрижаком произошел в декабре 2019 года. Спор в кабинете закончился тем, что Стрижак получил перелом носа, ссадины и гематомы. 31 декабря на Виктора Лебедева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В январе 2021 года статья была переквалифицирована: СК предъявил ему обвинение по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Первое судебное заседание по делу Виктора Лебедева состоялось 9 февраля этого года.

Согласно статье 78 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности» лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Это значит, что если Виктору Лебедеву не вынесут приговор до 19 декабря 2021 года, то он будет освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.