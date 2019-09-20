Виктор Лебедев поздравляет олекминчан

Уважаемые жители Олекминского района!

Дорогие ветераны и сотрудники Олекминской нефтебазы!

От имени АО «Саханефтегазсбыт» и от себя лично поздравляю с 80-летним юбилеем Олекминской нефтебазы!

В далеком 1939 году нефтесклад в городе Олекминск приступил к снабжению населения топливом, имея всего один резервуар. За 80 лет филиал из небольших складов стал нефтебазой республиканского значения. Вся жизнь Олекминского района зависит от успешной работы филиала АО «Саханефтегазсбыт».

За эти года коллективном нефтебазы проделан большой объем работы, построены по современным требованиям очистные сооружения, реконструирован и оснащен резервуарный парк, установлены дополнительные емкости, оборудованы нефтепроводы, построен гараж, пожарное депо, операторский цех. Одновременно проведены работы по развитию сети АЗС и КАЗС в селах. Организована поставка и реализация нефтепродуктов в отдаленные населенные пункты. Завершено строительство пункта отбора нефти с магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в г. Олекминск.

Все это стало реальностью благодаря дружному коллективу, здесь трудятся грамотные специалисты. С такими людьми у нефтебазы есть перспективы. Профессионализм команды, внедрение современных методов управления, оптимизация собственных затрат — все это поможет нам эффективно работать в современных условиях. Уверен, совместными усилиями мы справимся!

Желаю всем успехов, оптимизма и дальнейших успехов!



Врио генерального директора АО «Саханефтгазсбыт» Виктор Лебедев