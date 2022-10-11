Виктор Лебедев поздравил учителей Таттинского и Томпонского улусов

Депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев поздравил с Днем учителя в России и 14-м съездом работников образования и педагогической общественности Якутии членов делегаций из Таттинского и Томпонского районов.

Приветствуя лучших представителей педагогической общественности из двух соседних районов, он выразил уверенность в том, что решения и резолюция съезда станут важными отправными точками, которые смогут преломить ситуацию в сфере образования в лучшую сторону и станут катализаторами добрых перемен, трансформации и роста.

Он отметил, что каждая семья, имеющая детей, внуков, возлагает большие надежды на подрастающее поколение, чье воспитание и качество образования во многом зависят от профессионализма, широты взглядов, личностных качеств и отношения к своей профессии учителей. Народный депутат поблагодарил педагогов за нелегкий, но ответственный и благородный труд. «Мы осознаем чрезмерную важность вашего личного участия, неоценимого вклада в формирование личности и уровня образованности наших детей и молодежи», — подчеркнул Виктор Николаевич.

Он заявил, что в курсе всех ключевых моментов, событий в Таттинском и Томпонском районах, которые касаются всех важных сфер жизнедеятельности, в том числе, образования. «Как родитель, тоже знаю все проблемы и сложности, связанные с учебой, организацией досуга, воспитанием детей», — признался народный депутат.

По мнению Виктора Николаевича, только объединение усилий всех — семьи, общества и школы поможет не только дать качественное образование, но и воспитать достойных граждан своей страны. Народный депутат заверил участников съезда и своих избирателей о готовности к конструктивному диалогу и пожелал им взаимопонимания, взаимоподдержки в это непростое для всей страны время, крепкого здоровья, и благополучия.