Виктор Лебедев: Поддерживаю проекты, направленные на укрепление семейных традиций и ценностей!

«Соревнования отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ» способствуют формированию в обществе гармоничной модели семьи, где отцовская роль, наряду с материнской, очень значимы и первостепенны», — заявил народный депутат РС(Я), генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Николаевич Лебедев. «Уже сам, будучи отцом двоих детей, с теплотой и благодарностью вспоминаю своего отца с малых лет приучившего меня не чураться никакой тяжелой работы, выживать в экстремальных условиях Севера и быть опорой для своей семьи», — отметил он. Виктор Николаевич поблагодарил активных участников наслежных, районных и республиканских этапов воистину масштабного народного семейного конкурса, которые, по его мнению, являются примерами для подражания всем семьям Якутии. Вручая ценные подарки финалистам 23-го республиканского конкурса «Аҕа күрэҕэ”, прошедшего на минувших выходных в с.Туора Кюель Таттинского района, он подчеркнул, что всегда и с большим удовольствием поддерживает проекты, направленные на укрепление и сохранение добрых семейных традиций и ценностей.

Виктор Лебедев также поздравил и вручил благодарственные письма, памятные подарки лучшим работникам Центра культурного и спортивного развития в с.Ытык – Кюель, отметившего 15-летний юбилей. Он высоко оценил деятельность ЦКиСР «Сарыал», назвав его средоточием культурной, спортивной и духовной жизни населения с.Ытык – Кюель и всего Таттинского района.

Во второй день поездки народный избранник принял участие в чествовании победителей районного первенства по спортивной подледной рыбалке, посвященного 90-летию Почетного гражданина Томпонского района и РС(Я), Почетного работника народного хозяйства РС(Я) Егора Дмитриевича Кычкина. Кроме того, Виктор Лебедев принял участие на открытии республиканского турнира по мас – рестлингу на призы мастеров Томпонского района.

Со своей стороны, земляки и организаторы мероприятий тепло поблагодарили своего депутата в парламенте за постоянную включенность, неравнодушие и поддержку фактически всех инициатив в двух добрососедствующих районах.