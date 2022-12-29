Виктор Лебедев подарил новогодние подарки детям из семей мобилизованных граждан

27 декабря в с.Ытык – Кюель Таттинского района вручены новогодние подарки детям из семей мобилизованных граждан, а также малышам из многодетных семей от имени народного депутата РС(Я), генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» Виктора Николаевича Лебедева.

Дети получили новогодние сладкие подарки от народного депутата на утреннике с участием детей и мам из всех наслегов улуса. Организатором благотворительного утренника «Елка Добра» стала Администрация муниципального района.

Об этом сообщил Управляющий делами — заместитель главы Администрации МР «Таттинский улус» Егор Егорович Ноенохов. По его словам, народный депутат Виктор Николаевич Лебедев уже пятый год по своей инициативе и на личные средства приобретает и дарит в преддверии нового года подарки детям из незащищенных слоев населения. Кроме того, ежегодно он также оформляет подписку на периодические издания – газеты для людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов и граждан, относящихся к наиболее уязвимым в социальном плане категориям населения. Сердечную благодарность народному депутату от имени жителей улуса, замглавы передает и за большую помощь в организации тушения пожаров в 2021 году, а также за финансовую поддержку в юбилейный для республики и улуса 2022 год.

Такие же новогодние подарки 29 декабря получат дети из семей мобилизованных граждан и многодетных семей в Томпонском улусе. Заместитель главы Томпонского района по социальным вопросам Оксана Викторовна Назаренко рассказала, что подарки вручат во время встречи главы МР с семьями мобилизованных граждан. Отметив, что Виктор Николаевич всегда отзывчив и помогает при проведении различных мероприятий в Томпонском районе, она выразила благодарность народному депутату за поддержку семьям мобилизованных граждан.