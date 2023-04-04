Виктор Лебедев организовал бесплатные консультации для старшеклассников Таттинского улуса

По инициативе и при поддержке народного депутата РС(Я) Виктора Николаевича Лебедева преподаватели ведущего вуза Якутии провели интенсив обучение по подготовке к ЕГЭ среди учеников выпускных классов Таттинского района.

Во время школьных каникул в течение трех дней около 100 старшеклассников из разных наслегов Таттинского района получили бесплатные консультации опытных преподавателей СВФУ им.М.К.Аммосова по русскому языку, математике, физике и обществознанию.

В составе педагогического десанта от СВФУ в с.Ытык — Кюель побывали старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью филологического факультета Надежда Петровна Артамонова, заведующая лабораторией кафедры общей и экспериментальной физики Физико — технического института Надежда Анатольевна Леонтьева, старший преподаватель кафедры физики материалов и технологии сварки Физико – технического института Дмитрий Алексеевич Красильников и старший преподаватель кафедры истории, обществознания и политологии исторического факультета Лена Егоровна Титова.

Несмотря на каникулы, таттинские школьники занимались по выбранным предметам с большой охотой с 9 ч. утра до 18 ч. вечера. В рамках интенсив обучения, преподаватели провели тестирование, разбор наиболее сложных задач и заданий, а также обучили детей алгоритму и способам решения различных заданий ЕГЭ.

«Я сам учился в сельской школе и не понаслышке знаю о сложностях, с которыми сталкиваются при сдаче ЕГЭ ребята из отдаленных наслегов», -отметил Виктор Лебедев. Решение организовать выезд экспертов в райцентр он объяснил тем, что не все сельские старшеклассники имеют возможность во время каникул приехать в Якутск и поучиться у ведущих преподавателей вузов. Он поблагодарил Управление образования и Администрацию Таттинского района за содействие в организации обучения старшеклассников во время весенних каникул. «Надеюсь, что ребята почерпнули много полезного для себя и это поможет им в будущем успешно сдать ЕГЭ и поступить на желаемую учебу», — подчеркнул народный депутат.