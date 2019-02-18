Виктор Лебедев о Кубке мира в Якутске

Во время пресс-конференции, посвященной проведению в Якутске Кубка мира по вольной борьбе, титулованный борец Виктор Лебедев ответил на вопросы журналистов:

«Я сам был участником трех розыгрышей Кубков мира в составе сборной России. Два раза завоевывали трофей — в Москве в 2010-м и Махачкале в 2011 году. А спустя три года в 2014-м команда, в которой я боролся, заняла второе место на Кубке мира, проведенном в Лос-Анджелесе, — вспомнил свои выступления двукратный чемпион мира, и продолжил. — Командные соревнования интересны по-своему, здесь на каждого борца всегда возлагается двойная, а то и тройная ответственность. От твоей борьбы зависит результат всей команды. При этом я ведь выступал в категории до 57 кг, поэтому всегда начинал командные соревнования первым. И от того, как я начинал, с победы или поражения, во многом зависел победный дух и в целом настрой команды».

А на вопрос корреспондента «Спорт Якутии» о том, какая схватка больше всех запомнилась на Кубках мира, Виктор Лебедев вспомнил два поединка против иранца Хасана Рахими.

«В 2011 году в Дагестане и в 2014-м в Америке в обоих финалах я встречался с иранским борцом Рахими. В обеих схватках я вышел победителем. Но особо запомнилась встреча в Лос-Анджелесе, где победа была одержана на последних секундах. В том году, кстати, иранец выступал в ранге действующего чемпиона мира», — добавил Лебедев.

Говоря о престиже и статусе Кубка мира в борцовском мире, Виктор Лебедев подчеркнул, что это очень важный турнир.

«Кубок мира имеет свою богатую историю, и команды победители попадают в летопись мировой борьбы. На этот турнир отбираются восемь сильнейших сборных команд мира. Определяются они по итогам последнего чемпионата мира. Так что в Якутск приедут те, кто наилучшим образом показал себя на коврах Будапешта прошлой осенью».

Журналисты также интересовались, какой состав выставит сборная России в Якутске, и попадут ли в команду представители якутской школы вольной борьбы.

«Я вчера созванивался с главным тренером сборной России Дзамболатом Тедеевым. Мы обсуждали вопросы приезда российской команды, состав которой станет известен во время вторых сборов, намеченных на начало марта. Я, как и все любители вольной борьбы, очень надеюсь, что в сборную войдут якутские борцы. Хорошие шансы по результатам последних выступлений имеют Арыйаан Тютрин и Эдуард Григорьев», — сказал Виктор Лебедев. — «Дзамболат Ильич сказал, что поставит в Якутию самую сильную российскую команду, так как Кубок мира был у нас в России восемь лет назад, и мы бы хотели вернуть его», — подчеркнул двукратный чемпион мира по вольной борьбе.

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