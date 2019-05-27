Виктор Колибабчук и Анниина Вааранмаа – абсолютные чемпионы Европы по мас-рестлингу

Мас-рестлинг объединил сегодня Болгарию, Данию, Эстонию, Финляндию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Россию, Словакию и Украину. Сыновья и дочери этих европейских стран вышли на помост мас-рестлинга в столице Латвии, чтоб в спортивных сражениях завоевать титул самого сильного, самого выносливого, самого умного спортсмена в новом, набирающем обороты, виде спорта.

Президент Международной федерации мас-рестлинга Александр Акимов на торжественной церемонии открытия чемпионата обратился к участникам на латышском, английском, якутском и русском языках. В своей приветственной речи он отметил миротворческую миссию мас-рестлинга, важность спортивных встреч представителей разных народов и конфессий.

Соревнования проходили на открытом воздухе. Погодные условия, прямо скажем, были не очень благоприятными. С утра небо затянули серые тучи, подул прохладный ветер, казалось вот-вот зарядит дождь. Но, несмотря на капризы погоды, все участники вышли на старт. И в назначенное время в соревновательной зоне комплекса «Лидо» закипели нешуточные страсти.

При поддержке местной публики о себе громко заявили латвийские спортсмены. Поповс Максимс и Свике Йоланта стали в итоге бронзовыми призерами чемпионата. Третьи места также заняли Петер Пуха из Словакии и россиянка Светлана Тихонова. Серебро среди мужчин завоевал Сылка Олег (Украина), среди женщин — Давид Ванесса (Венгрия).

Триумфаторами чемпионата стали самый титулованный российский мас-рестлер Колибабчук Виктор и действующая чемпионка мира по мас-рестлингу Вааранмаа Анниина из Финляндии.

Призовой фонд обеспечил партнер Международной федерации мас-рестлинга – АО «Железные дороги Якутии».