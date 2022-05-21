Виктор Губарев: С Днем полярника!

Комсомолец Виктор Губарев с маленькими жителями Олеринской тундры.

Вот уже десятый год мы отмечаем День полярника. Думаю, эта дата выбрана не случайно. Именно 21 мая 1937 года на дрейфующую станцию «Северный полюс-1» отправилась первая экспедиция, в которую входили ученые-полярники Иван Папанин, Евгений Федоров, Эрнст Кренкель и Петр Ширшов.

«Северный полюс-31» завершил свое плавание в 1991 году. И только с 2022 года начнется новый этап освоения высоких широт на базе уникальной дрейфующей платформы.

Советская история освоения Арктики и Крайнего Севера отмечена выдающимися достижениями.

Наша республика имеет к этому празднику самое непосредственное отношение. Из Якутска, Тикси, Черского и Чокурдаха организовывались многие полярные экспедиции в Арктику и Антарктиду. Полярные летчики Якутского управления Гражданской авиации высаживали полярников на дрейфующие льды Северного Ледовитого океана, диспетчера Якутского госгидромета принимали участие в зимовках. Коренные малочисленные народы Севера развивали оленеводство, рыболовство и охотпромысел.

Командиры Колымо-Индигирского авиапредприятия, слева направо: Георгий Ячменев, Сергей Анциферов, Александр Бабушкин с Виктором Губаревым, в 80-е годы возглавлявшим партком предприятия.

Все эти годы очень активная социально-экономическая и общественная жизнь велась в арктических районах. Страна на высоком уровне обеспечивала снабжение северян продуктами питания и промышленными товарами, их социальное обеспечение находилось на высоком уровне. Они имели высокие зарплаты и другие материальные и моральные гарантии и льготы.

Укреплялись и строились морские порты в Тикси и на Зеленом Мысе. На северо-востоке республики создали крупнейший транспортный узел. Только Колымо-Индигирский авиаотряд насчитывал десятки воздушных судов, где работали более тысячи пилотов и другие специалисты.

К сожалению, сегодня районы Арктики отстали в своем развитии. Но вселяет надежду то, что руководство страны и республики в последнее время приняло ряд документов по возрождению Арктики.

Поздравляя жителей республики, в том числе жителей арктических районов, с Днем полярника, мы благодарим их за выполнение важнейшей государственной задачи — освоение Арктики.

Это они заложили такой крепкий экономический фундамент, который сегодня позволяет резко двигаться вперед в развитии Арктики. Это Северный морской путь, который влияет на развитие прибрежных территорий республики, Северный завоз, в полной мере обеспечивающий всем необходимым жителей Арктики.

Перед полярниками, как и перед всеми нами, стоят конкретные важные задачи.

И мы с вами их осилим. Залог этому — крепкий арктический характер, патриотизм.

Здоровья, успехов, благополучия.

Виктор ГУБАРЕВ, первый секретарь Якутского рескома КПРФ, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), проживавший в Арктике в 1971 — 1993 годах.