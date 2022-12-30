Виктор Губарев поздравляет с Новым годом!

С Новым, 2023-м, годом! Годом организованности и веры в свои собственные силы!

Уважаемые товарищи!

Уходящий 2022 год характеризуется годом больших испытаний, и в тоже время — это год истины и прозрения. Стало очевидно, что взятые ориентиры на западные ценности – опасны.

30 декабря отмечаем 100-летие со дня образования СССР. Достойно отметили юбилей, показав великие достижения советской власти. Рождение нашего справедливого государства, сумевшего собрать воедино народные силы и добиться выдающихся успехов в созидательной политике. Победить фашизм, первыми прорваться в космос и осуществить программу человечности — бесплатное образование, здравоохранение, 8-ми часовой рабочий день, декретный отпуск.

Трудящиеся, граждане нашей многонационально республики, горячо откликнулись на эти события, понимая, что 100-летие образования ЯАССР было бы невозможно без Ленинско-Сталинской национальной политики. На торжественном собрании 22 декабря в доме Дружбы народов имени А.Е. Кулаковского трудящиеся республики, города Якутска отметили, что без опыта советской власти не добиться коренных изменений в социально-экономической жизни страны. Только социализм и народовластие – путь к успеху.

В течение года коммунисты республики на основе программы КПРФ «20 неотложных мер для преображения России», которую поддерживает большинство населения, боролись с бедностью, безработицей, за снижение тарифов на транспорт, жилищно-коммунальные услуги, доступность жилья. И эту политику мы продолжаем в 2023 году.

И второе событие — проведение 24 февраля специальной военной операции, направленной на спасение Русского мира.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ отметил, что требуется особое внимание «на необходимость всестороннего развития экономики страны для успешного завершения спецоперации. Без победы над нацизмом и фашизмом на Украине мира быть не может».

Республика, коммунисты активно участвуют в помощи Донбассу. КПРФ отправила в помощь Новороссии 104 гуманитарных конвоя с нашим участием.

На Донбассе от республики созданы и действуют рабочие группы под руководством координационного центра по оказанию всесторонней помощи участникам СВО — якутянам. Доставляется снаряжение, продовольственные наборы. Оказывается внимание и поддержка семьям наших бойцов.

Встречаясь в предновогодние дни с земляками-якутянами – участниками боевых действий в Мариуполе, Мелитополе, гор. Кировское, Волновахе, Донецке и на других территориях убеждаешься в высоком патриотическом и моральном настроении ребят.

Мы гордимся ими и сделаем всё, чтобы их поддержать.

С новым 2023 годом! Здоровья, удачи и огромной ответственности за судьбу нашей Родины!

Виктор Губарев, первый секретарь Якутского рескома КПРФ.