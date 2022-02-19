Виктор Губарев: Газете коммунистов Якутии — 30 лет

Газете коммунистов Якутии — “Коммунист” — исполнилось 30 лет. Ее создал известный политический деятель и талантливый журналист Филипп Охлопков. После него главными редакторами избирались яркие коммунисты Дмитрий Пухов и Александр Гаврильев.

Гордимся, что, несмотря на сильное давление и жесточайшую критику власти, мы сумели, в первую очередь благодаря убедительной работе первого редактора Филиппа Охлопкова, сохранить название газеты — “Коммунист”, в то время как другие республиканские издания, в том числе районные газеты, чьи названия также начинались словом “коммунист”, под нажимом административного давления от него отступились.

С самого первого номера наша газета была повернута лицом к рядовым якутянам с их проблемами, заботами и чаяниями. Она, находясь на переднем крае борьбы за правое дело, постоянно проводит линию КПРФ, отстаивая принципы народовластия, социальной справедливости и коллективизма, призывая народ на активную борьбу за идеи Великого Октября, за будущее Родины и молодежи.

Газета коммунистов Якутии, всегда занимающая стойкую принципиальную позицию, не раз писала об Артуре Алексееве, Вячеславе Филатове, Филиппе Охлопкове, Юрии Шафере, Петре Докторове, Римме Шелковниковой, Елене Ивановой, Николае Назарове, Николае Иннокентьеве, Ульяне Протодьяконовой, Татьяне и Иване Жараевых, Василии Гоголеве, Леониде Диодорове, Владимире Семенове и других, открыто и смело выступавших против антинародной политики власти. Они же сами являлись активными авторами замечательных проникновенных статей. Якутяне, восхищаясь их бесстрашием, оперативно реагировали письмами-одобрениями, а лидера коммунистов 90-х Артура Алексеева стали воспринимать как пламенного буревестника современного пролетариата и величать Пламенным Артуром.

За 30 лет у нас сложился большой, деятельный, творческий коллектив общественных корреспондентов с бойцовскими качествами. Мы высоко ценим вклад наших общественных корреспондентов за поднятие острейших проблем современной жизни, яркие и талантливые выступления в течение 30 лет.

Мы рады, что “Коммунист” заставляет исправлять ошибки власти. Так, статья “Господин президент, отобедайте с нами!”, опубликованная в “Коммунисте” в 2016 году, получила широкий резонанс в стране и за ее пределами. Прокурорская проверка подтвердила вопиющие недостатки, которые имелись в работе руководства дома-интерната для престарелых и инвалидов. “Коммунист” активно боролся с фактами мошенничества, краж, коррупции, взяточничества в республике.

Искренне благодарим наших читателей, товарищей и друзей, которые выразили добрые чувства и поздравления в связи с 30-летием газеты “Коммунист”, а также за наказы и пожелания народной газете в борьбе за социальную справедливость. Лучшим подарком для газеты будет организация подписки, пропаганда линии Якутского рескома КПРФ на ее страницах, интересные публикации авторов.