Виктор Губарев: Девять якутских коммунистов ушли на фронт

— Первый секретарь Якутского горкома партии Савва Михайлов ушёл добровольцем на фронт, но коммунисты вновь избрали его своим лидером 15 октября на XVI отчётно-выборной конференции коммунистов Якутска, тем самым выразили уважение его мужественному поступку. В рядах мобилизованных — второй секретарь Алданского райкома КПРФ Анатолий Потеруха из Золотого Алдана – города Трудовой славы. В числе первых ушёл на фронт и секретарь первичной партийной организации посёлка Жатай Игорь Буганко. Сегодня девять наших товарищей находятся в зоне боевых действий, — отметил первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев, выступая по видеосвязи на Всероссийском совещание партактива КПРФ 20 октября.

Он также сообщил, что частичная мобилизация в районах республики в основном проходила спокойно, без конфликтов. Но в самом начале со стороны комиссариатов были допущены просчёты. 300 человек ошибочно мобилизованных возвращены домой. Последовали и кадровые решения — назначение нового военного комиссара Якутска.

— Нами ведется серьёзная работа против информационной войны, которую развязывают в национальных республиках, раскачивая ситуацию. Мы с этим столкнулись вплотную. 25 сентября в центре Якутска состоялась несогласованная акция — женский осуохай (якутский круговой танец), во время которого скандировались призывы против специальной военной операции. А женщин собирали под предлогом поддержки мужчин, ушедших на фронт. В результате произошли задержания, завели 24 административных материала. Правоохранительные органы выясняют зачинщиков, — сказал Виктор Губарев. — Уже сейчас многое известно. Не секрет, что для нагнетания ситуации в России киевским режимом и коллективным Западом активно используется межнациональная повестка. Так называемы акции протеста полностью координируются с территории Украины и Турции через ряд каналов, чатов на площадке Telegram. Провокаторы распространяют экстремистские призывы в группах и сообществах. Для координации создаются благотворительные фонды типа «Фонд свободная Якутия», который создан фондом «Свободная Россия». Журналисты, ранее работавшие в якутских, так называемых демократических, изданиях, сегодня из Казахстана, Таиланда, Польши, где они обосновались, вербуют наивных людей, не разобравшихся в ситуации, митинговать и выступать против СВО, вместо того, чтобы поддерживать наших бойцов.

— Наш самый богатый минерально-сырьевыми ресурсами регион один из самых бедных, где их более 160 тысяч, средняя зарплата 35 тысяч рублей — и это Крайний Север, из сёл переезжают в столицу и также продолжают покидать Север. Господдержка Арктики сегодня — 25%, остальное за счёт предпринимателей. Цены на продукты возросли на 14%, — подчеркнул лидер коммунистов Якутии. — Наша республиканская партийная организация держит руку на пульсе жизни всей республики. Фракция КПРФ в Госсобрании готовится к сессии 25 октября, на которой будет рассматриваться в первом чтении бюджет. И мы сделаем всё, чтобы не дать ухудшить социально-экономическое положение наших жителей.