29.10.2022
12:01
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Праздники

Виктор Губарев: Да здравствует героический Ленинский комсомол!

Дорогой бесстрашия и созидания

Дорогие друзья! Товарищи!

Сердечно поздравляю со 104-й годовщиной Ленинского комсомола и с наступающей 105-й годовщиной Великого Октября! Нашим предшественникам во главе с Лениным и Сталиным, Аммосовым и Ойунским было труднее. Они были первыми, шли дорогой мужества, строили социалистическое государство. Нам есть чем гордиться, что защищать, ради чего жить и трудиться.

Мы сохранили славный Комсомол Якутии в лихие годины. Четыре года назад в апреле мы торжественно отпраздновали 100-летие комсомола Якутии. В 2022 году мы отметили 100-летие Ленинской пионерии и 100-летие образования ЯАССР, а в декабре исполняется 100-летие образования СССР.

Важно помнить: комсомольцы и коммунисты — это прежде всего люди твердых убеждений. Их главные достоинства — это не только энергия, но и глубокие знания, вера в победу справедливости. А значит, нужно постоянно воспитывать в себе чувства патриота и интернационалиста, уважать традиции своего народа, продолжать историю борьбы за права трудящихся.

Мы верим в будущее Ленинского комсомола и Великого Октября. Уверен, что возродим мощь и величие страны и Якутии на основе обновленного социализма.

Да здравствует героический Ленинский комсомол! Слава Великому Октябрю!

Виктор ГУБАРЕВ, первый секретарь Якутского рескома КПРФ.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯР КПРФ

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