Виктор Губарев: 27 апреля — советский праздник для всех якутян



Дорогие товарищи!

От имени Якутского рескома КПРФ примите самые искренние сердечные поздравления со знаменательной датой — 100-летием образования вашей родной Республики.

В далеком 1922 году якутский народ получил свою государственность: волею российского пролетариата Якутская область провозглашена Якутской Автономной Советской Социалистической Республикой со столицей в городе Якутске.

Знаменательно, что свой юбилей республика встречает в год столетия образования СССР — нашей великой порушенной Родины, память о которой жива в сердце каждого нормального человека. Особенно сейчас, на переломе истории, когда идет восстановление исторической справедливости.

Образование Якутской АССР — результат претворения в жизнь освободительных идей Великой Октябрьской социалистической революции и ленинской национальной политики Коммунистической партии Советского Союза, признающей необходимость предоставления ранее угнетенным народам и народностям России советской национальной государственности в форме автономии.

Первые руководители Советской Якутии Максим Аммосов, Платон Ойунский, Исидор Барахов, Степан Аржаков, Степан Васильев были выдающимися государственными и политическими деятелями республиканского федерального масштаба. Прошедшие становление государственников и политиков под руководством большевиков-ленинцев Емельяна Ярославского, Серго Орджоникидзе, Григория Петровского, отбывавших якутскую ссылку, они заложили фундамент строительства нового общества.

100 лет назад молодые энергичные руководители Якутии первыми подняли вопрос о государственности в форме автономии. 27 апреля 1922 года Президиум ВЦИК принял историческое решение. И люди впервые реально почувствовали себя хозяевами и строителями новой жизни. За годы советской власти Якутия превратилась в один из самых перспективных динамично развивающихся регионов СССР. Когда-то отсталая окраина России, живущая под двойным гнетом, с почти полностью неграмотным населением, за короткий срок триумфального шествия Советской власти стала республикой инженеров, рабочих, ученых, творцов.

Сегодня, когда идет борьба с реанимированным фашизмом — неонацизмом, как никогда востребован исторический опыт становления и развития страны и республики. Необходим пристальный взгляд через столетие в этот опыт. Пришло время твердо опереться на великий советский опыт.

Программа ЦК КПРФ «Двадцать неотложных мер для преображения России» способна изменить коренные основы жизни России. Только так мы сможем обеспечить будущее страны и освободиться от нищеты, бесправия и иностранного диктата.

День 27 апреля — Советский праздник для всех якутян, кому дороги идеалы народовластия и социализма, мира и братства.

С праздником вас, дорогие товарищи! Только курс социалистического созидания не даст удушить нашу страну!

Виктор ГУБАРЕВ, первый секретарь Якутского рескома КПРФ.