Виктор Федоров: С введением поправок в Конституцию, нам нужно искать новые подходы

День Конституции в нашей стране ежегодно отмечается 12 декабря. В прошлом году по инициативе президента России Владимира Путина в Основной закон были внесены самые масштабные поправки, которые закрепили социальные гарантии населения. Согласно этим поправкам, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, пенсии и иные социальные выплаты подлежат обязательной индексации.

Кроме этого, в Конституции указано, что семья и дети являются гарантией будущего нашей страны, важнейшим приоритетом государственной политики России. Как это реализуется в нашей республике, поделился своим мнением народный депутат Виктор Федоров.

«Последнее пленарное заседание в Госсобрании Ил Тумэн, которое состоялось 30 ноября было посвящено принятию бюджета республики. В своем выступлении я отметил, что с введением поправок в Конституцию, нам необходимо искать новые подходы к реализации тех положений, которые заложены в Основном законе.

Это прежде всего, дети, они являются приоритетом нашей деятельности и мы в бюджет закладываем 50% финансирования частных детских садов, на 78% предусмотрели для реализации программы по обеспечению стандарта среднего образования. Я считаю, если мы приняли Конституцию, где подчеркивается поддержка семей с детьми, все эти статьи необходимо финансировать на 100%», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что статьи, прописанные в Конституции Республики (Саха) Якутия и Российской Федерации должны финансироваться на 100%.

Это может быть ежегодная индексация заработной платы, пенсии и других социальных выплат, а также строительство детских садов и школ.