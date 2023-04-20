Виктор Федоров: Пусть сидит в тюрьме на урановых рудниках, зарабатывает деньги и возмещает

«Украли деньги, а мы будем возмещать?». Депутат Ил Тумэн устроил разнос министру строительства Якутии

На пленарной сессии Виктор Федоров задал вопрос, почему бюджет возмещает похищенные деньги при строительстве проблемных объектов.

Депутат напомнил про застройщика ООО «Ессо-стиль», который строил гараж с детской спортплощадкой, но предприятие было обанкрочено. Недострой включили в Единый реестр проблемных объектов. Его обещают завершить до конца 2023 года за счёт средств бюджета республики.

По словам Федорова, такие застройщики должны нести уголовную ответственность или компенсировать расходы. Этот вопрос вызвал ступор у министра строительства Якутии Павла Кылатчанова.

Какой диалог состоялся между Федоровым и Кылатчановым:

Подробнее в материале наших коллег КП-ЯКУТИЯ