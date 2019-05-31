Виктор Федоров принял участие в шоу!

Министр Ирина Высоких пишет в соцсетях:

Только что завершены съёмки нового бизнес-шоу «Инвестор»🔥Пару месяцев назад мне пришла идея сделать ютуб-проект, основной целью которого является популяризация предпринимательства.

На роль инвестора я пригласила Виктор Федоров. Виктор Николаевич любезно согласился). Участники выбирались из числа резидентов Бизнес-Инкубатора и акселерационной программы.

Но как всегда в дело вмешался случай — в участники проекта приняли Анжелику Кириллину, которая пришла записываться на новый поток акселератора в Бизнес-школу где ее пригласили поучаствовать в шоу «Инвестор» (был недобор участников). Ииии…она победииила! Виктор Федоров проинвестирует ее бизнес на 1 миллион 300 тысяч рублей.