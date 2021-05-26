Виктор Федоров подверг критике законопроект по бюджету Ленского моста

В ходе XXVII очередного пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) VI созыва в дистанционном формате под председательством Петра Гоголева 26 мая 2021 года народные депутаты Якутии приняли во втором и окончательном чтении Закон Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 2 закона РС(Я) «О дорожном фонде Республики Саха (Якутия).

Законопроект, представленный министром транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимиром Сивцевым, разработан в целях актуализации Закона Республики Саха (Якутия) «О Дорожном фонде Республики Саха (Якутия)» в рамках исполнения обязательств Республики Саха (Якутия) при реализации концессионного соглашения в отношении проекта «Проектирование, строительство и эксплуатация платной автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лену в районе г. Якутска».

Законопроектом предусматривается включение пунктов о возможном направлении бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Саха (Якушя) для финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, реализуемых в рамках концессионных соглашений, а также для предоставления субсидий (возмещение расходов) концессионеру на этапе эксплуатации автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружении на них, созданных в рамках концессионных соглашений.

Принятие законопроекта будет способствовать своевременной реализации ключевого инфраструктурного проекта Республики Саха (Якутия) — строительству автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе г. Якутска за счет направления средств Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) на софинансированне расходов по строительству и возможных расходов, связанных с подготовкой территории.

Отвечая на вопросы народных депутатов РС(Я) Ивана Данилова, Виктора Федорова, Петра Аммосова министр транспорта пояснил, что на строительство Ленского моста из средств Дорожного фонда РС(Я) предполагается направить в 2021 году до 10% общей суммы фонда, в 2022 году – 15%, в 2023 – 17%. При этом, как заверил Владимир Сивцев, все показатели национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будут выполнены в срок. «Мы планируем в республике в 2021 году построить 500 км. автодорог. В 2022– 2023 гг. — также не менее 500 км.дорог ежегодно. В городе Якутске в текущем году запланировано построить 48 км. автодорог, в 2022 году – 34 км., в 2023 году – 34 км.», — сказал министр. Владимир Михайлович также заявил, что в настоящее время федеральным правительством подготовлен проект распоряжения об изыскании средств федерального резервного фонда на строительство Ленского моста. Получено разрешение на строительство, строятся временные дороги, завозятся материалы. По словам министра транспорта Якутии, сумма на строительство моста составит около 68 млрд. руб. Вместе с тем окончательная стоимость Ленского моста будет определена по итогам утвержденной проектно-сметной документации, что ожидается в августе-сентябре текущего года.

Народный депутат РС(Я) Виктор Федоров подверг критике законопроект за недостаточное финансово-экономическое обоснование. Иван Данилов предложил министерству предоставить депутатам информацию по планируемому использованию средств Дорожного фонда, отдельно по городу Якутску и Ленскому мосту.

По итогам голосования законопроект принят в окончательном чтении.