Виктор Федоров передумал…

И отзывает свою подпись под инициативой о сокращении количества депутатов Ил Тумэна

О сокращении количества депутатов Ил Тумэна, перехода на профессиональный парламент и уменьшения удельного веса партсписочников заговорили в начале этого года, когда глава Якутии в своем Послании парламенту поднял эту тему. Была создана рабочая комиссия, которая, изучив вопрос, внесла конкретные предложения. Законодательная инициатива должным образом была оформлена. Однако один из инициаторов – депутат и бизнесмен Виктор ФЕДОРОВ сегодня поднял эту тему на дискуссионной площадке «Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я) в 2023 году». В качестве приглашенных выступили народные депутаты Иван АНДРЕЕВ, Павел КСЕНОФОНТОВ, Оксана МИХАЙЛОВА, Мария ХРИСТОФОРОВА, политики Иван ШАМАЕВ, Виталий ОБЕДИН, ОЛЕСОВ, журналисты Игорь САВВИНОВ и Сергей СУМЧЕНКО.

Все выступавшие были единодушны в том, что сокращать количество депутатов, а их сейчас 70, не стоит. При этом, народные депутаты, судя по их выступлениям, не прочь увеличить расходную часть парламента.

Так, Иван Андреев заявил, что депутаты, не работающие на профессиональной основе, «ложатся» на бюджет не таким уж и тяжким грузом – всего 100 тысяч рублей в год. Как признался Иван Иванович, ему этого не хватает даже в три улуса съездить. Тогда как в его избирательном округе – 5 арктических и северных улусов. А уж какая туда стоимость авиабилетов, якутяне представление имеют…

Павел Ксенофонтов и Мария Христофорова заявили, что у них как у депутатов, работающих на неосвобожденной основе, нет помощников на зарплате. Соответственно, все запросы, письма и т.д. они вынуждены оформлять сами, что снижает КПД работы депутата, имеющего основную работу.

Лишь Оксана Михайлова отметила, что стоит подумать, как распределить затраты Ил Тумэна на более эффективную работу аппарата, не увеличивая общую сумму.

О сокращении расходов парламента не заикнулся ни один трибун. Между тем, исполнительную власть давно и основательно режут по живому, и на всех уровнях – от федерального до муниципального. Да что там чиновники – под сокращение в разгар пандемии даже медики подпадают…

Многие из выступавших были обеспокоены представительством территорий в Ил Тумэне. Так, по мнению Ивана Андреева парламент нормально справляется с законодательной и контролирующей функциями, но нельзя лишать территории их представителя в Ил Тумэне. Как отметили Андреев и Шамаев, население относится к этому негативно.

Павел Ксенофонтов отметил, что если Якутия станет парламентской республикой, то ее интересы на федеральном уровне будут отстаиваться более эффективно.

Мария Христофорова считает, что одномандатники больше списочников заинтересованы в качестве своей работы, более подотчетны избирателям и держат с ними тесную связь. Она предложила уменьшить диктат партий, чтоб консолидированное голосование не противоречило личному мнению депутатов. «Партии увеличивают количество своих членов, чтобы голосовать консолидировано. Я так понимаю», — отметила Мария Николаевна.

Политик Виталий Обедин заявил, что в таком качестве республике не нужно 70 депутатов, достаточно и… нуля. Ведь львиную долю законодательных инициатив спускает исполнительная власть, а депутаты не разрабатывают законы самостоятельно, а лишь принимают их. Так же выступающий заявил, что в обществе чиновников и депутатов воспринимают негативно, и это не вдруг началось. Обедин вспомнил, что бывший спикер Ил Тумэна Николай СОЛОМОВ был обвинен в убийстве своей супруги, отсидел срок в тюрьме. И при этом оставался депутатом, так как коллеги по парламенту не отзывали его мандат. И Соломов не один такой был. По мнению политобозревателя, вступившее в силу решение суда должно автоматически лишать мандата народного избранника. Обедин вспомнил, что в нулевые годы Контрольный комитет парламента проводил мощнейшие проверки, был грозой исполнительной власти, тогда как сейчас он полностью выпустил из рук контролирующую функцию. Все отдано на откуп Счетной палате, которую он назвал бесполезной структурой. По мнению Виталия Валерьевича, сокращение количества депутатов приведет к увеличению округов и удорожанию мандатов во всех смыслах. И тогда в парламент смогут пройти лишь денежные мешки или кандидаты с административным ресурсом, на худой конец – ставленники крупных предприятий. Яркие общественники как Иван Шамаев и Алена АТЛАСОВА при таком раскладе не смогут прорваться. Ил Тумэн окончательно превратится в закрытый элитарный клуб по обслуживанию интересов власти, считает ньюсмейкер. По мнению Обедина, Ил Тумэн должен не просто утверждать ключевых членов правительства, а формировать его.

Оксана Михайлова не согласилась ни с Христофоровой, ни с Обединым. Она не считает, что одномандатники и списочники кардинально различаются. Например, в ее округе – Олекминском улусе все работают вместе, добавился и третий депутат от ЛДПР после сдачи мандата ПАРАХИНА в связи с прохождением в Госдуму прошлого созыва. Так же Оксана Тагировна не согласилась с тем, что депутаты работают неэффективно.

Тем не менее, многие согласились с тем, что удельный вес одномандатников можно увеличить.

Журналист Игорь САВВИНОВ иронично заметил, что на данной площадке выступили лишь те, кто собирается баллотироваться в депутаты на следующий созыв. Понятно, что у них есть собственный интерес, чтоб количество мандатов не уменьшалось. Журналист отметил, что в депутатском корпусе много неинтересных и неярких, которых общество совсем не знает. Он призвал политиков быть более харизматичными и активными.

Виктор Федоров, который и собрал этот клуб, обычно ярко выступавший, на этот раз чисто технически модерировал. Кратко резюмируя сказанное, он заявил, что завтра же отзовет свою подпись под инициативой о сокращении мандатов Ил Тумэна. И с подсказки Олесова, обещал, что попытается воздействовать и на других подписантов, чтоб они тоже отозвали свои подписи.

Ил Тумэн не хочет сокращаться.

Понятно, что сегодняшняя дискуссия не отражает весь срез мнений. Но она показала настроения политизированной и продвинутой ее части, довольно популярной в обществе.

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