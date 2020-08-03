Виктор Федоров о реформе Ил Тумэна

Народный депутат Якутии Виктор Федоров пишет в соцсетях сегодня:

Дорогие друзья!

Хочу поделиться своим мнением после прочтения публикации «Защитим институты федеративности» уважаемого Ивана Ивановича Шамаева. Серьезная часть материала посвящена Ил Тумэну. Основной вывод: сокращение числа депутатов сделает Госсобрание Республики ручным придатком исполнительной власти.

Не могу с этим согласиться: в данном случае количество не всегда переходит в качество.

Приведу один пример. В предыдущем пятом созыве Ил Дархан Егор Афанасьевич Борисов выходил в Ил Тумэн с инициативой сократить налоговую нагрузку на некоторые предприятия недропользователи. Народные депутаты выступили против и до обеда проголосовали за отклонение этого предложения. В обед собралась фракция «Единой России», куда пришли представители исполнительной власти и, так скажем, убедили депутатов поддержать инициативу. После обеда было проведено повторное голосование по этому вопросу, и инициатива Ил Дархана прошла.

Одна из основных функций депутата — представительская. Депутат должен представлять народ. Если бы мы спросили у народа, нужно ли давать данные налоговые льготы, уверен, ответ был бы очевидным. Может быть, с точки зрения экономики республики налоговые льготы и имели какой-то смысл. Но вот так в лоб — прощать несколько миллиардов рублей — народ нас точно не понял. Тогда в чьих интересах действовал парламент из 70 депутатов? Неужели в интересах народа, который мы представляли?

Так что дело не в количестве народных депутатов — много их или мало, а в чем-то другом. В чем именно, понятно: фракция «Единой России» включает в себя 70% Госсобрания и по принципу партийной дисциплины голосует так, как это нужно исполнительной власти.

Думаю то, что мы должны уйти от практики, когда одна фракция диктует волю всему Госсобранию — это один момент.

А второй: депутат должен быть подконтролен своему избирателю. Мы вносили предложение «Единой России» ввести ежегодные отчеты нардепов перед населением. Формы могут быть разные, в том числе и с привлечением портала госуслуг, где по статистике зарегистрировано более 80% жителей республики. Например, если ты в этом году не получил одобрения 20% своих избирателей, будь добр сдать мандат.

Сейчас же ответственности депутатов перед людьми нет никакой. А вот если пойдешь против партийной дисциплины, в следующий парламент тебя могут не включить. Вот и получается у нас порою голосование представительного органа не в интересах тех, кого он представляет. И здесь не важно, какова численность депутатов Ил Тумэна.

Мнение, что общественников необходимо сохранить верно, но нужно и увеличить депутатов на постоянной основе. Я ранее высказывался за то, чтобы сделать парламент полностью профессиональным из 30-35 депутатов. Объяснял следующим: ежедневно из федеральных органов власти в Госсобрание поступают законопроекты, требующие заключения и внесения предложений. Срок — неделя, две… А пленарные заседания, где по регламенту мы можем принять Постановление, у нас проходят раз в полтора-два месяца. Поэтому огромный пласт федеральных законопроектов не попадает в поле зрения депутатов Ил Тумэна.

эЕсли бы парламент был полностью на постоянной основе, то мог бы собираться на пленарные заседания два-три раза в неделю, в остальное время готовить документы и работать с избирателями. Количество комитетов сократить, в каждом будет по несколько человек, решения будут обсуждаться и приниматься коллегиально, а не как сейчас — на уровне председателей комитетов и руководителей Ил Тумэна.

Тем не менее, готов согласиться с тем, чтобы наряду с увеличением количества постоянников оставить и депутатов на общественных началах. Бюджету они дорого не обходятся. Если сократим число сотрудников аппарата Ил Тумэна и непрофильные расходы, думаю, останемся в нынешнем бюджете. Единственное, нужно решить вопрос оперативности, о чем и говорил Глава республики. Решения нужно принимать в режиме реального времени, а не раз в два месяца на пленарках. Парламент считается профессиональным, если не менее половины его состава работают на постоянной основе. Так что такой подход не отрицает мое предложение о создании профессионального Ил Тумэна.

Мысль о том, что Конституция Республики Саха (Якутия) является фундаментом ее государственности – бесспорен! Относиться к ней необходимо бережно и аккуратно. Изменять ее по каждому поводу нельзя. В тоже время соглашусь, что большинством населения России поддержаны поправки в Конституцию РФ. И нам, видимо, придется вносить изменения в свою. Но нельзя это делать с наскока, кампанейщиной. Нужна детальная проработка всех предложений с привлечением экспертов и широких слоев жителей Республики. И в этой связи отмечу, что количество депутатов, работающих на постоянной основе, мы можем увеличить, не затрагивая статьи Конституции Республики.

С уважением, Виктор Федоров