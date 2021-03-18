Виктор Федоров о проблеме бродячих собак

Как говорил Фрунзик Мкртчан «Вы будете хохотаться…», а я еще раз о проблеме бродячих собак. Еще в ноябре направил депутатский запрос в департамент ветеринарии Попову Петру Лукичу и копию заместителю председателя правительства республики Михаилу Викторовичу Никифорову с предложением по пересмотру нормативам при «организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и порядку расходования субвенций.

В феврале мы с Никифоровым встречались, и он согласился, что эту работу нужно проводить. 4 марта под его руководством состоялось совещание, с участием ветеринарной службы.

Суть проблемы такова. Осенью побывал в пункте передержки животных, общался с руководителем Безрученко Екатериной Сергеевной и работниками. На сегодня есть 7 направлений, по которым можно расходовать средства, выделенные государством. Первое – на отлов. Второе – транспортировка. Третье – лечебно-профилактические мероприятия. Четвертое – содержание в приюте. Пятое – маркировка. Шестое – стерилизация. Седьмое – усыпление. В принципе, мне стало понятно, что денег республика выделяет достаточно, чтобы содержать безнадзорных животных. Но порядок расходов составлен неверно. Основная сумма заложена на транспортировку и стерилизацию. На содержание – небольшая сумма – 289 рублей за голову.

4 марта руководитель департамента ветеринарии Якутии Петр Лукич Петров в своем докладе привел интересные данные: в 2020 году в бюджете республики было запланировано 67 млн рублей, из них 24 млн были возвращены. По Якутску я понимаю, почему их нельзя было освоить. Основная проблема в том, что по пункту передержки животных (ППЖ) мы не имеем право тратить деньги на содержание. На электроэнергию, отопление, текущий ремонт, строительство вольеров, намордники – на все это нельзя тратить деньги. Когда я был в пункте передержки, даже пришлось помочь им деньгами. Хотя на Якутск были направлены приличные деньги: после торгов, в ходе которых скинули 30%, город получил порядка 14 млн рублей, а освоили порядка 9. Это парадокс – деньги есть, а мы их не можем использовать, потому что нормативы сформированы неверно.

Департамент ветеринарии на совещании предложил в разы увеличить расходы на транспортировку, лечебно-профилактические мероприятия и на стерилизацию. Но ведь по этим статьям как раз нет освоения! С этим я, конечно, не согласился. В итоге было решено поручить департаменту ветеринарии актуализировать расчеты и предоставить до 31 марта свои предложения заместителю председателя правительства. При этом было рекомендовано все-таки со мной пообщаться.

Сегодня 17 марта, но департамент ветеринарии «не чешется». У меня есть еще вопросы по методике создания нормативов, там расходы на содержание одного животного в сутки рассчитаны неправильно, получаются сущие копейки. Методику надо исправлять.

Заместитель председателя правительства поддержал мою позицию – надо создать такие условия, чтобы этим вопросом было выгодно заниматься предпринимателям. Некоммерческая организация, которая занимается содержанием ППЖ, сама готова заняться строительством приюта для безнадзорных животных. Это очень хороший показатель. Если будут нормальные нормативы, то это будет нормальная предпринимательская деятельность. То есть коммерсанты сами будут содержать то количество животных, которых отловят, и сами построят приюты.

Очередные споры вызвала недавняя информация о том, что трое депутатов Госдумы, в том числе Галина Данчикова, вышли с законодательной инициативой о возможности умерщвления животных. Вчера «Единая Россия» отозвала эту инициативу.

Вопросы вызывает следующее положение федерального закона «Об ответственном отношении с животными»: после поимки животного, его стерилизации и вакцинации его следует отпускать в «естественную» среду обитания. Я и многие считают, что средой обитания собак является не городская улица, а квартира, домашний двор или в вольер в питомнике. Думаю, мы в 21 веке достигли такого уровня, что можем содержать животных в вольере в течение их жизненного цикла.