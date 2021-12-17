Виктор Федоров: некоторые «смотрят в книгу» и видят…

-Виктор Николаевич, недавно в соцсетях опубликована острая критика вашего законопроекта по ограничению продажи алкоголя. Ваш законодательная инициатива опубликована, поэтому сразу видны нестыковки. Как вы это прокомментируете?

-Я бы назвал это не нестыковками, а одной большой ложью. Кому-то сильно не нравится моя законотворческая деятельность. Вы правильно заметили, что законопроект под названием «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)», который внесен 13 октября, именно говорит о различных мерах по ограничению продажи алкоголя. Ни о чем другом там речи не идет.

-Чем же руководствуются «критики»?

-Это только им известно. Они пользуются тем, что законопроект еще не знаком многим жителям республики. Могу сказать лишь одно – всегда пользуйтесь информацией из первых уст, чтобы не возмущаться по поводу того, чего не было и нет. И читайте текст моего законопроекта и комментарии в моем телеграме и фейсбуке.

Напомню, что в данном документе я собрал предложения, прозвучавшие на круглом столе по ограничительным мерам 14 июля этого года. В нем участвовали глава Якутска, руководители министерства предпринимательства, торговли и туризма, широкий круг общественности, депутаты, известные журналисты. Тогда все сошлись во мнении, что меры, принятые несколько лет назад, не работают так, как задумывалось, продажи алкоголя практически не падают, количество алкоточек растет, увеличивается количество мест общепита – так называемых «наливаек». Было озвучено, что только в одном Гагаринском округе 42 магазина по продаже алкоголя! Поэтому ситуацию надо менять, а меры по реализации алкогольной продукции ужесточать.

Если коротко, предлагаемые мною изменения следующие. Сокращение алкомагазинов путем их квотирования по микрорайонам; полный запрет «наливаек» в многоквартирных домах.

Все меры направлены на сокращение алкоголизации населения.