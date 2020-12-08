Виктор Федоров недоволен

Народный депутат Якутии Виктор Федоров написал в соцсетях:

«Школы в Якутске уплотнены в 3-4 раза от норматива, некоторые работают в три смены, 40 детей в классе стало уже обыденным. И на этом фоне государственные образовательные площади сдаются под нужды коммерческой организации.

Мы хотим учить детей или на них зарабатывать?

Якутск, ул. Дежнева, 16. Четырёхэтажное здание. Когда-то оно было здание школы N3.

В конце нулевых школьные площади передали в аренду частным институту, колледжу, лицею. Хорошо, что у нас есть возможность получать образование и в негосударственных учебных заведениях. Плохо, что делается это за счет государственных.

По соседству школа N3 переполнена, свет во всех окнах до позднего вечера, а в здании для платного образования — тишь да благодать.

Сегодня направил в Министерство имущественных и земельных отношений депутатский запрос по поводу здания по Дежнева, 16. Нужно передать его школе N3, хоть немного разгрузить ее. А коммерсанты смогут найти себе другие подходящие площади. Дать им время до конца учебного года – и в школе будет школа.

Аналогично посмотреть все остальные здания, которые были раньше школьными и дошкольными учреждениями, провести ревизию и все, что возможно, передать городу под сады и школы. К 2025 году мы должны перейти на односменное обучение, а в некоторых до сих пор ребята в три смены занимаются. Якутску нужно порядка 40 тысяч учебных мест.

Подушевое финансирование имеет обратную сторону медали. Администрациям школ выгодно, чтобы у них были переполнены классы, раз они получают деньги за каждого ребенка. Тут и заместителей лишних позволить себе можно и зарплату повыше поставить. Поэтому государству нужно искать баланс – чтобы и школы финансировались, как должно, и при этом ребята на головах друг у друга не сидели. А начать нужно с ревизии всей государственной и муниципальной собственности: всё, что можно, отдать детям.»