Виктор Федоров: Мне не все равно

Народный депутат Виктор ФЕДОРОВ написал пост в своем фейсбуке сразу по итогам нашумевшего планерного заседания в Ил Тумэне.

По изменениям в Регламент Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) принято 10 моих поправок, отклонено 17. Всего подано 84 поправки, из них 35 принято. Замечу, что поправки подали примерно пять депутатов, такое ощущение, что другим до важных изменений в Регламент нет дела. Хотя данные измнения имеют прямое влияние как на принятие законов, так и жизнь наших граждан.

За что я бился. Чтобы председателя комитета избирали сами члены комитета, а не сообща, всем «хуралом», парламентом. Также внес поправку, чтобы была возможность переизбрать председателя комитета, сейчас ее практически нет. Эти поправки отклонили.

Еще одна принципиальная поправки отклонена: о том, чтобы депутатское объединение или фракция не превышала 40% общего числа депутатов, то есть чтобы не было превалирования одной партии над другой. Поправка также не прошла.

Также предлагал, чтобы председатели комитетов несли персональную ответственность за работу в комитете, а в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, их можно было освободить от председательства. Чтобы это голосовали члены комитета.

Еще одна отклоненная поправка: сейчас депутаты вправе предлагать вопросы для включения в повестку пленарного заседания за 14 дней, но это длительный срок. Я предлагал в экстренных случаях за 2 дня.

Еще одна интересная поправка: во время пленарного заседания перемещения без разрешения председательствующего запрещаются. Но ведь мы же не дети. Я иногда хожу по залу, нарушаю, потому что иногда это надо.

Внес 8 поправок на повторное голосование, но председатель сказал, что слово мне предоставлено не будет. Хотя я ведь должен обосновать – почему я принципиальные вопросы ставлю. И все депутаты это «скушали». Тогда я встал и вышел из зала. Как можно голосовать без права объяснения позиции?! Почему депутаты смирились с таким ущемлением прав коллеги?

Я свой труд уважаю. И другим должно быть не все равно.

Какие поправки приняты. Например, в статью 3 о формах работы внесены отчеты перед избирателями.

Поправка в статью 12 о депутатских объединениях. Теперь они могут участвовать также во внесении изменений в персональный состав руководящих органов Госсобрания, комитетов, комиссий, обсуждать вопросы организации деятельности Госсобрания.

Внесена поправка о публикации в СМИ и на сайте парламента открытых парламентских слушаний.

Также внесены в статью 33 о парламентском запросе внесены слова: «По инициативе народных депутатов или группы народных депутатов Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) вправе обратиться с парламентским запросом к Главе РС(Я), Председателю Правительства РС(Я)».

Кстати, поддержана моя инициатива по обращению в Госдуму по поводу субсидирования авиарейсов Якутск-Москва-Якутск и Якутск-Санкт-Петербург-Якутск для всех возрастов. Как известно, в перечень вошли Мирный, Удачный и Нерюнгри, а столица республики не вошла. Постановление «Об обращении Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу увеличения финансирования программ региональных и местных авиаперевозок» принято. В нем мы убедительно просим Госдуму оказать содействие в рассмотрении данного вопроса.