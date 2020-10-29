Виктор Федоров: Господа-чиновники, вам не стыдно…

Народный депутат Якутии Виктор Федоров пишет в соцсетях:

«В ближайшие 15 лет Россия не делает ставку на собственное производство малой авиации — его нет в стратегии министерства промышленности РФ.

Пока в Минтрансе остается лобби крупных авиаперевозчиков, развития малой авиации, как бизнеса не будет. В Якутии обещают поставить на крыло малую авиацию в 2023 году. Но малой она будет только формально, не учитывая реальные потребности труднодоступного региона.

27 октября Комитет Ил Тумэна по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры провел ВКС-круглый стол по проблемам снижения авиатарифов и развитию малой авиации. По сути, эта песня хороша, начинай сначала.

В апреле 2019 года при председателе правительства Солодове мы принимали Концепцию развития малой авиации в РС (Я). По ней летать мы должны были уже в 2021-м. Нынешний круглый стол показал, что ни один вопрос за полтора года не решен. Министр транспорта Владимир Сивцев долго докладывал, что как правительство занимается субсидированием авиаперевозок, а по малой авиации очень коротко в конце. Такое же впечатление у меня осталось после встречи с министром образования Якутии — тупиковая ветвь развития.

При утверждении председателя правительства буду ставить вопрос по этим министрам.

Сивцев сообщил, что малую авиацию Якутия планирует развивать с 2023 года, когда в серию пойдет самолет «Байкал». Но, во-первых, стоит ли терять еще три года. А, во-вторых, этот «Байкал» по сути пока лишь в рисунках. Ему еще предстоит пережить свои детские болезни. Пойдет ли вообще этот самолет в серию. Почему республика опять должна становиться испытательным полигоном, как было с «Суперджетами», Ан-3, Ан-140? Есть зарекомендовавшие себя мировые модели воздушных судов, но мы упорно пытаемся держаться за свое, пусть оно будет даже мифическим.

Снижать пассажирские авиатарифы нужно по двум путям: развитием конкуренции, что позволяет сделать малая авиация, и субсидированием авиаперевозок из бюджета РФ и РС (Я). Но сначала необходимо внести изменения в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила, чтобы малая авиация получила коммерческое развитие. На заседании круглого стола выступил 11-классник из Чурапчи Ньургун Пермяков, победитель Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» — он это понимает. А мы с 2014 года не можем продавить Минтранс и Государственную Думу. Предложил поручить нашим депутатам ГД ставить этот вопрос. Нужно работать не от случая к случаю, а методично и целенаправленно, хоть каждую неделю. Без этого малая авиация для частных лиц будет недоступна, что полностью убивает конкурентную среду.

Другая проблема: в России до 2035 года не планируется выпускать воздушные суда линейки 3-7 пассажиров. «Байкал» будет порядка 15-17 мест, что сразу ставит ограничение рентабельности при низком пассажиропотоке. Авиакомпании жалуются, что летать стали меньше, а мы даже в перспективе не даем возможности использовать небольшие самолеты. При том, что, повторю, есть успешные зарекомендовавшие себя в наших широтах мировые бренды. Якутии нужно уходить от принципа «лишь бы наше», перестать быть испытательным полигоном и, наконец, сделать шаг к решению проблемы транспортной доступности.

От министра транспорта Якутии мы не услышали, как он собирается снижать авиатарифы. Возможно это сделать путем субсидирования авиабилетов, снижением себестоимости полетов — замена ВС на более современные и экономичные. И путем удешевления топлива — нужно убирать НДС, строить собственные базы для хранения, упрощать логистику.

Кроме того, порядка 30% в стоимости авиабилетов составляют услуги Федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера». Аэропортовые сборы в Якутии в 6-11 раз выше, чем в других регионах страны. Из доклада гендиректора АК «Полярные авиалинии»: «Стоимость сбора взлет-посадки в аэропорту Внуково составляет 220 руб./тн. без учета НДС, Хабаровск – 380 руб/тн, Владивосток – 230 руб/тн, стоимость данной услуги предоставляемой поставщиком ФКП «Аэропорты Севера» в республике составляет 2 440 руб./тн, АО «Аэропорт Якутск» — 1 267 руб/тн».

ФКП «Аэропорты Севера» финансируется федеральным центром на 32%, а в других дальневосточных регионах — на 80%.

Это как!? Почему такая дискриминация?!

Чтобы выжить, «Аэропорты Севера» должны закладывать свои расходы в тариф. В тот же Чокурдах прилетают три самолета в неделю, а нужно содержать санчасть, пожарных, службу безопасности… За все это платит пассажир!

Внес предложение поручить депутатам Госдумы от Якутии добиться финансирования ФКП минимум на те же 80%. Это сразу снимет с авиатарифа по несколько тысяч рублей в зависимости от направления. Кроме того, предложил правительству республики не отходить от Концепции, принятой в апреле 2019-го, и в следующем году запустить пилотный проект путем создания хозрасчетного подразделения малой авиации в АК «Полярные авиалинии». Наша задача — не обеспечить частников самолетами, а решить проблему транспортной доступности населения. Если по закону частники пока не могут выполнять коммерческие рейсы, давайте начнем с «Полярных авиалиний», которые уже имеют сертификат эксплуатанта. Поможем им получить самолеты, которые действительно нужны пассажирам.

Арктическая зона составляет 52,2% территории Якутии. По определению это труднодоступные земли без дорог. Мы не имеем права заставлять людей еще три года ждать, когда к ним, может быть, прилетит самолет. Для этого, прежде всего, нужна воля, а не жалобы на действительно имеющиеся трудности.

Школьник из Чурапчи в этом разобрался!

Господа-чиновники, вам не стыдно смотреть ему в глаза?»