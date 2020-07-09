Виктор Федоров: экономика Якутии задыхается

Якутия осчастливит 3 процента предпринимателей, задыхающихся от пандемии

Лишь 3% представителей малого и среднего бизнеса Якутии получат поддержку из госбюджета республики. 8 июля специальная комиссия раздавала первые субсидии. Часть предпринимателей получили отказ, но основная масса вовсе проигнорировала программу.

8 июля конкурсная комиссия по предоставлению из государственного бюджета РС (Я) субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства провела свое первое заседание. Из семи видов предлагаемых субсидий для тех, кто особенно пострадал в пандемию, успели рассмотреть заявки по двум. Речь шла о тех субъектах малого и среднего предпринимательства, кто потратился на цифровизацию в условиях удаленки, и хотел получить компенсацию части затрат по страховым взносам, начисляемым для патентной системы налогообложения.

Рассмотрели 161 заявку на сумму около 6 млн рублей. 17 предпринимателей оказались за бортом субсидий.

Народный депутат Якутии, заместитель председателя Координационного совета по предпринимательству при Главе республики Виктор ФЕДОРОВ так описал происходящее:

— Всего на поддержку малого и среднего бизнеса из госбюджета Якутии предусмотрено семь видов субсидий. 8 июля конкурсная комиссия, созданная по приказу министра по делам предпринимательства, успела рассмотреть заявки по двум видам, оставшиеся будут изучены в течение ближайшей недели. Считаю, что при существующем подходе такая господдержка не окажет сколь либо заметного влияния на бизнес-климат, пострадавший от пандемии.

Судите сами: всего на поддержку по семи видам субсидий претендует 681 представитель малого и среднего бизнеса республики. Их же зарегистрировано у нас 40 тысяч, примерно половина значительно пострадали от пандемии. Части соискателей субсидий будет отказано. В итоге лишь процента 3 представителей МСП Якутии получат хоть какую-то поддержку. 3 процента! Разве можно здесь говорить о какой-то реальной поддержке бизнеса?

— Виктор Николаевич, как прошло первое заседание конкурсной комиссии?

— Мы рассмотрели заявки на получение двух видов субсидий: по переходу на дистанционный способ работы и возмещение части фиксированных платежей по страховым взносам для применяющих патентную систему налогообложения. По первому виду выделено субсидий из госбюджета республики на сумму 4,3 млн рублей. Для подтверждения права необходимо было предоставить документы о приобретении цифровой техники, программного обеспечения, используемых при дистанционном способе работы. Максимальная субсидия — до 100 тысяч рублей, было 67 претендентов. По второму виду подано 94 заявки, на одного заявителя — не более 20,4 тыс рублей. Общая сумма субсидий — 1,5 млн.

Всего 8 июля отказ получили 17 представителей МСП. Основание: одни не входят в реестр малого и среднего бизнеса, у других не соответствуют ОКВЭДы пострадавшим отраслям. Мы предлагали поддержать инициативу бизнес-омбудсмена России Бориса Титова признать пострадавшими всех предпринимателей, чьи доходы в пандемию упали более чем на 50%. По факту же сегодня этот процесс забюрократизирован: разделен на отрасли, ОКВЭДы. В таких условиях бизнес явно не надеется на государственную поддержку, что подтверждают поданные на субсидии заявки — чуть более 3 процентов от общего числа пострадавших субъектов малого и среднего бизнеса.

Мы прогнозируем, что закроется 20-30% предприятий общепита, службы быта, непродуктовых розничных магазинов, парикмахерских, косметических салонов, фитнес-центров. Вся эта отрасль реально на грани выживания, а зачастую и за ней. А мы изучаем не их реальное положение, а какие ОКВЭДы зарегистрированы в налоговой. Мое мнение: при таком подходе мы поставленных целей никогда не добьемся, бизнес оставлен наедине с пандемией.