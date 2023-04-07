Виктор Авксентьев: Ее жизнь похожа на драму с элементами комедии

Издательство «Айар» представляет книгу Анны Тараскиной «Феномен по имени Сардана. Необычная история мэра, депутата, женщины». Это первая биография нашей землячки, политической звезды всероссийского масштаба. Анна Тараскина, автор книги: «Ее жизнь, как выражается супруг Сарданы Владимировны Виктор Иннокентьевич, похожа на драму с элементами комедии. Но, несмотря на трудные времена и непростые испытания, она осталась невероятно добрым и позитивным человеком». Презентация книги состоится на главной сцене ярмарки non/fictio№ весна (Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4) 8 апреля в 13-30. Анна Тараскина — выступившая под псевдонимом известный детский писатель Анна Гончарова.

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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