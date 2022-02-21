VIII Спортивные игры народов республики состоятся в июле в Усть-Алданском улусе

Готовность к ним проверил глава республики Айсен Николаев. «Выездное заседание оргкомитета проводим для своевременного выявления проблем и решения вопросов, связанных с подготовкой к важнейшему спортивному мероприятию республики. Все вопросы, начиная от строительства спортивных объектов, ремонта улично-дорожной сети, заканчивая культурной программой, размещением гостей и участников Игр требуют серьёзного внимания всех ответственных структур. Спортивные игры должны пройти достойно, на высоком организационном уровне», — подчеркнул Айсен Николаев.

Соревнования по 16-и видам спорта пройдут с 4 по 9 июля в сёлах Борогонцы, Мындаба, Сырдах и Чаранг. Ожидается участие свыше 2000 спортсменов. В программе – аэробика, баскетбол, волейбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, шашки, шахматы, стрельба из лука, пулевая стрельба, гиревой спорт, спортинг, бокс.

Министерством по физической культуре и спорту с марта по июнь запланировано проведение отборочных соревнований. При этом особое внимание уделяется вакцинации спортсменов, тренерского и судейского состава.

К Играм строятся четыре спортивных объекта: стадион на 1000 мест с беговой дорожкой в с. Борогонцы, ипподром с трибуной на 1124 места в с. Чаранг, универсальный комплекс спортивных единоборств с общежитием на 32 места в с. Мындаба. Также до конца года в районном центре – в с. Борогонцы запланирован ввод многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса.

Для размещения гостей и участников подготовлены 22 объекта образования в сёлах Борогонцы, Мындаба, Чаранг, Маягас и Сырдах. Утверждён план благоустройства района, жители активно участвуют в субботниках по санитарной очистке территорий сёл, школьники станции юннатов выращивают цветочную рассаду для высадки на улицах, скверах и площадях села Борогонцы.