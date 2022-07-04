04.07.2022
10:08
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Спорт
VIII СИ народов Якутии стартовали с волейбола
Спортивные Игры народов Якутии в Усть-Алданском улусе начались со зрелищных соревнований по волейболу. Соревнование открыли команды Мегино-Кангаласского и Среднеколымского районов.
Отметим, что групповые игры женских команд проводятся в спортивном зале с.Чаран, а мужские команды встретились в спортивном зале с. Мындаба.
Прямую трансляцию соревнований женских команд ведет УФКИМС: https://www.youtube.com/watch?v=vqol3QX7-Zo
Игру мужских команд можно посмотреть на канале НВК «Саха».
Источник: Улус Медиа
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