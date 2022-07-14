Спорт
VII Игры «Дети Азии» во Владивостоке: осталось 14 дней
14 дней осталось до старта VII Игр «Дети Азии» во Владивостоке. В эти дни осуществляется уборка помещений, последние штрихи ремонтных работ, также оформление самих объектов. На видео: губернатор Приморья Олег Кожемяко проверяет готовность спортивных объектов Игр «Дети Азии».
Параллельно дирекция Игр набирает и обучает временный персонал объектов, гостям бронируем гостиницы.
⁃ как купить билет на Церемонию открытия Игр?
Ответ — на нашем сайте https://vladivostok2022.com/
⁃ как взять в аренду машину с водителем или без водителя?
Ответ — у наших партнеров «Премиум-парк». Для аренды автомобиля *с водителем* BusinessDriver , а для аренды автомобиля *без водителя* BusinessTransferAsia . Телефон для заказа +7 (914) 660-01-03
⁃ как забронировать гостиницу? Позже опубликую список рекомендованных гостиниц, сообщает директор игр Михаил Сивцев в своем телеграм-канале.
+7 (999) 174-67-82
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