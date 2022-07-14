VII Игры «Дети Азии» во Владивостоке: осталось 14 дней

14 дней осталось до старта VII Игр «Дети Азии» во Владивостоке. В эти дни осуществляется уборка помещений, последние штрихи ремонтных работ, также оформление самих объектов. На видео: губернатор Приморья Олег Кожемяко проверяет готовность спортивных объектов Игр «Дети Азии».

Параллельно дирекция Игр набирает и обучает временный персонал объектов, гостям бронируем гостиницы.

⁃ как купить билет на Церемонию открытия Игр?

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⁃ как взять в аренду машину с водителем или без водителя?

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⁃ как забронировать гостиницу? Позже опубликую список рекомендованных гостиниц, сообщает директор игр Михаил Сивцев в своем телеграм-канале.