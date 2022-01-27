Видеоурок осуохая от Михаила Винокурова

25 января 2022 г. в Музее музыки и фольклора народов Якутии состоялась презентация видеоурока М.Н. Винокурова «Оһуохай араастарыгар методическай көмө видеоурок».

Михаил Николаевич Винокуров является преподавателем ПЦК «Народное художественное творчество» Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой, хомусистом-импровизатором, отличником культуры РС(Я).

Видеоурок уникален тем, что состоит из двух частей:

1. Теоретическая – лекция преподавателя Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой, отличника образования РС(Я), импровизатора-хомусчута М.Н. Винокурова.

2. Практическая – голосовые упражнения по методике заслуженного работника культуры РФ, заслуженного артиста Якутской АССР, отличника образования РС(Я) А.С. Федорова и 13 разновидностей осуохай по улусам Республики Саха (Якутия) в исполнении студентов Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д.Макаровой.

Данный видеоурок будет интересен учителям и преподавателям якутской народной художественной культуры, художественным руководителям творческих коллективов и людям, увлекающимся историей, традициями и фольклором народа саха.

Видеоурок можно приобрести в Музее музыки и фольклора народов Якутии. По всем вопросам обращайтесь по номеру 8(4112)35-38-84.