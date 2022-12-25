Видеосюжет о юбилее в стенах новой школы №25

24 декабря в своем новом здании МОБУ СОШ №25 г. Якутска, отпраздновала свой 60-летний юбилей. Цифра и небольшая, но и не маленькая. Первым выпускникам уже в пору скоро становиться прадедушками и прабабушками! Время летит быстро. Вчерашние выпускники, встречаясь с друзьями детства, на мгновение снова ощутили себя теми молодыми ребятами, сидящими за школьными партами, как много лет назад. Мы ведь всю жизнь живем светлыми воспоминаниями детства!

Прекрасно сознавать и порадоваться за нынешних учеников школы №25, получивших такое замечательное здание новой школы пару лет назад. Школа находится в таком районе, которому еще предстоит развиваться, поэтому школе нужно идти со временем. Педагогический коллектив школы составлен сегодня 60-тью учителями, а весь коллектив перевалил уже за сотню. Как отметили ветераны школы в своих выступлениях, школа сегодня на слуху. Учащиеся имеют возможность заниматься художественной гимнастикой и вольной борьбой на специальных спортивных секциях с опытнейшими наставниками. Научное направление в школе развито в исследовательском центре эко-комплекса «Кэнкэмэ» по Вилюйскому тракту, которое также приносит школе свои бонусы в разных по уровню конкурсах биолого-экологической направленности.

Предлагаем вниманию выпускников, ветеранов и друзей школы, которых судьба разбросала не только по России, но всему миру, видеосюжет о торжественном собрании, в честь 60-летия родной школы нашего детства. Приятного просмотра!

Алексей Пудов, фото автора