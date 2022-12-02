02.12.2022
18:52
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Спорт

Видеошутка: якутские мас-рестлеры пустились в пляс!

Еще в 1998 году Эрчим-ТВ классно смонтировал забавный ролик о танцующих мас-рестлерах. Черно-белые съемки отнюдь не мешают веселому настроению от просмотра. Улыбка гарантирована!

Источник: Ютюб-канал "Удивительная Якутия"

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