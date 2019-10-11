Видеоселектор: о работе фракции, финансах и ликвидации «наливаек»

В региональном исполкоме «Единой России» прошла видеоселекторная связь с первыми лицами партии.

Перед членами якутского отделения партии по видеоселектору выступили член президиума генсовета партии, заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме РФ Александр Неверов, член президиума генерального совета партии, председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, первый заместитель секретаря генерального совета партии Ольга Баталина, депутат Госдумы РФ, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Были подняты несколько насущных тем, касающихся как внутрипартийной работы, так и социально-экономического развития страны.

Одной из проблем регионов по-прежнему остается позднее поступление федеральных средств – это происходит в четвертом квартале года. Через региональные бюджеты, являющиеся важным источником финансирования отдельных задач и функций государства, субфедеральные власти могут решить наиболее острые на сегодняшний день вопросы, во многом сказывающиеся на уровне и качестве жизни населения, такие как вопросы социальной защиты, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и т.п.

Исходя из утвержденных бюджетным кодексом РФ требований к состоянию региональных и местных бюджетов можно сделать вывод, что устойчивость бюджета – одна из важных задач каждого региона. «Единая Россия» будет делать все, чтобы федеральные средства стали поступать на региональные счета с начала года.

Особо была затронута тема инвестиций и привлечения средств для улучшения инфраструктуры в регионах. В Республике Саха (Якутия) очень результативна работа ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я)». Инвесторы не пойдут в те регионы, где отсутствует развитая инфраструктура, достаточно развит уровень как экономики, так и культуры.

Отдельно была подчеркнута роль территорий, отданных для сельскохозяйственного развития, что также весьма актуально для республики.

Александр Хинштейн поднял злободневную тему «наливаек». В данный момент собрано 150 тысяч подписей, их нужно систематизировать и применять реальные меры борьбы с незаконной реализацией алкоголя. В работе «наливаек» должны произойти большие изменения, начиная с размера занимаемой площади: они должны размещаться в помещениях не менее 20 кв. м.

На видеоселекторной связи якутское отделение «Единой России» представляли вице-спикер Госсобрания (Ил Тумэн), руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте республики Антонина Григорьева, замруководителя – начальник отдела агитационно-пропагандистской работы РИК ЯРО партии Андрей Петров, руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Михаил Попов и др.