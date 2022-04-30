30.04.2022
14:32
177

Якутия

Видеорецепт от ресторана Тыгын Дархан: саламаат

Ресторан «Тыгын Дархан» в преддверии весеннего праздника предлагает приготовить любимое якутское национальное блюдо – саламаат. Уверены, что у каждой якутской хозяюшки есть собственный вариант приготовления этого замечательного блюда. С праздником! С 1 мая! Видео тгк #объясняемреспублика_саха

Источник: тгк #объясняемреспублика_сах
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх