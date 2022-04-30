Видеорецепт от ресторана Тыгын Дархан: саламаат

Ресторан «Тыгын Дархан» в преддверии весеннего праздника предлагает приготовить любимое якутское национальное блюдо – саламаат. Уверены, что у каждой якутской хозяюшки есть собственный вариант приготовления этого замечательного блюда. С праздником! С 1 мая! Видео тгк #объясняемреспублика_саха

Источник: тгк #объясняемреспублика_сах

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