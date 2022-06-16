Реалии Якутска: водитель на белом Мерседесе… гоняет по лужам!

Автор видео, сообщает: Это реалии Якутска: водитель белого Мерседеса едет по лужам разбитой дороги после дождя.

Настроение у владельца дорогого авто прекрасное, несмотря ни на что. Так и живем! тгк Новости Якутска

Фото: тгк Новости Якутска Источник: тгк Новости Якутска

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