16.06.2022
18:36
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Якутск

Реалии Якутска: водитель на белом Мерседесе… гоняет по лужам!

Автор видео, сообщает: Это реалии Якутска: водитель белого Мерседеса едет по лужам разбитой дороги после дождя.
Настроение у владельца дорогого авто прекрасное, несмотря ни на что. Так и живем! тгк Новости Якутска

Фото: тгк Новости Якутска
Источник: тгк Новости Якутска

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