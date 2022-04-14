14.04.2022
21:58
44

Якутия

Видеоприкол: Якутский охотник-саксофонист

Когда нет духового манка, зато есть саксофон. Видео @SAKHAHUNTER

Источник: @SAKHAHUNTER
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