05.05.2022
20:19
320

Природа

Видеоприкол: сплавал за подбитой уткой

Охотнику пришлось вплавь в ледяной воде забирать подбитую им утку. Охота пуще неволи! Видео @SAKHAHUNTER

Фото: @SAKHAHUNTER
Источник: @SAKHAHUNTER
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх