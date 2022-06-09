Видеоприкол: Трансформер БамблБи заговорил по-якутски!

БамблБи, говорящий по-якутски! Жители города встретили легендарного трансформера на мосту озера Сайсары. Говорит, что прилетел с Кибертрона вместе с Оптимусом Праймом. Кроме якутского он знает все языки мира, даже китайский. Наша планета в надежных руках — сообщает тгк @chokkai

Фото: тгк @chokkai Источник: тгк @chokkai

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