27.05.2022
18:04
198

Происшествия

Видеоприкол: снег продавил автомобиль якутянина

Алдан, 13 мая 2022 г., не в то время, не в том месте оказался автомобиль Жигули. Видимо, снег с крыши свалился и проломил крышку багажника. тгк @dpsykt14

Источник: тгк @dpsykt14

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