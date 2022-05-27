Видеоприкол: снег продавил автомобиль якутянина

Алдан, 13 мая 2022 г., не в то время, не в том месте оказался автомобиль Жигули. Видимо, снег с крыши свалился и проломил крышку багажника. тгк @dpsykt14

Источник: тгк @dpsykt14

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