20.04.2022
21:23
378

Якутия

Видеоприкол: сильна якутская женщина!

Да, есть женщины в якутских селеньях! Но вопрос: а где же мужчины?

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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