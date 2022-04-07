07.04.2022
21:08
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Природа

Видеоприкол: щука попыталась сбежать обратно в прорубь

Чуть было не упустил щуку обратно в прорубь жиганский рыбак под заразительный смех товарища.

Видео @SAKHAHUNTER

Источник: @SAKHAHUNTER
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