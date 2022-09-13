13.09.2022
20:37
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Желток

Видеоприкол: приключения «веселенького» Хагги-Вагги в Якутске!

Пьяный Хагги-Вагги устал селфиться с прохожими, прилег и заснул на глазах шокированных детей, сообщает тгк DPSYKT14

Источник: тгк DPSYKT14

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