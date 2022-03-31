31.03.2022
21:38
128

Желток

Видеоприкол: необъезженный северный олень

Необъезженный северный олень! Хорошо, что падать невысоко. Видеоприкол от @pandasakha

А вот на другом видео 60-летнего табунщика скинул с себя якутский жеребец.

Видео: Попытался укротить дикого якутского жеребца, но…
Источник: @pandasakha
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх