Видеоприкол: необъезженный северный олень

Необъезженный северный олень! Хорошо, что падать невысоко. Видеоприкол от @pandasakha А вот на другом видео 60-летнего табунщика скинул с себя якутский жеребец. Видео: Попытался укротить дикого якутского жеребца, но…

Источник: @pandasakha

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