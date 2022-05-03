03.05.2022
18:41
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Природа

Видеоприкол: коптер доставил утку охотникам

С помощью коптера можно не только выслеживать добычу, но и доставать ее из воды, сообщает тгк Охота и рыбалка в Якутии

Фото: тгк Охота и рыбалка в Якутии
Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии
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