29.06.2022
20:41
178

Желток

Видеоприкол: Когда на Ысыахе сел один наушник

Когда на Ысыахе сел один наушник, то получился оригинальный трек. Видео: bob_timofeev

Источник: тгк Yakutsk News

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх