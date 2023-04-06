06.04.2023
18:50
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Погода

Видеоприкол: Кофе по-якутски — со снегом

Утренний кофе с ложечкой… — нет, не сахара, СНЕГА! В Якутии сейчас так: охлаждаем кофе снегом, а не льдом. Видео @kemys* опубликовал тгк Yakutsk News

* запрещенная в РФ соцсеть

Фото: @kemys
Источник: @kemys

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