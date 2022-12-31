31.12.2022
17:57
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Праздники

Видеопоздравление Чысхаана с Новым Годом!

Чычхаан прибыл в Якутск на оленях и поздравил якутян с Новым годом! До поздравления президента РФ и боя курантов осталось несколько часов…

Источник: Whatsapp

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